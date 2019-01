Scommesse Serie A: quote e pronostico di Torino-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Torino-Inter, 21esima giornata di Serie A

Fra match sulla carta più equilibrati e incerti di questo 21esimo turno di Serie A, c'è senza dubbio Torino-Inter. Diversi i motivi per cui credere che la trasferta dei ragazzi di Spalletti non sia poi così facile come invece sembrano dire le quote. Serve quindi analizzare al meglio tutte le variabili per non cadere in errore. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match delle ore 18.

Mazzarri ritrova Izzo in difesa dopo la squalifica. In mezzo al campo, ancora fuori per squalifica Meité, l'argentino Ansaldi potrebbe essere confermato nel ruolo di mezzala, recuperato Baselli: si va verso un ritorno al 3-5-2. Sulle fasce quindi De Silvestri e Aina, mentre davanti Iago Falque è in vantaggio su Zaza come partner di Belotti.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Iago Falque.





Spalletti dovrà rinunciare all'infortunato Keita e a Vrsaljko ancora alle prese con problemi al ginocchio, mentre Politano ha fastidio alla coscia e non è al top. Si rivedrà dal 1' Nainggolan ma occhio al possibile impiego di Joao Mario, mentre in mediana saranno confermati Brozovic e Vecino. In panchina Gagliardini e Borja Valero.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.



Quote bet365 vittoria Torino 3,60 - pareggio 3,40 - vittoria Inter 2,10 in un match da under 1,72 e goal 1,80. Torino dodicesimo in campionato con un inizio di 2019 non certo positivo visti i ko contro Fiorentina e Roma. Inter che arriva dallo 0-0 contro il Sassuolo che conferma il trend under dei nerazzurri. Ci aspettiamo un match molto tattico fra Mazzarri e Spalletti. Proviamo lo 0-1 con Icardi primo marcatore.

