Scommesse Serie A: quote e pronostico di Roma-Milan

Ieri sabato davvero emozionante con il Napoli a valanga sulla Sampdoria e con il Parma che compie il miracolo allo Stadium (e noi avevamo previsto un qualcosa di simile nel nostro pronostico). Ma il big match della 22esima giornata di Serie A è senza dubbio quello che si gioca questa sera alle 20,30 all'Olimpico fra la Roma quinta in classifica e il Milan quarto con un solo punto a dividere le due squadre. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Diverse la assenze nella Roma di Eusebio Di Francesco. Il tecnico pescarese dovrà fare a meno di Cristante e Nzonzi, fermi ai box insime a Juan Jesus, Under e Perotti, mentre recupera Mirante. In difesa tornerà dal primo minuto Santon, con il solito Kolarov a sinistra e Manolas-Fazio come coppia di centrali. Rientro dal 1' anche per De Rossi, affiancato da Lorenzo Pellegrini. Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawy verrano schierati dietro le punte, con il solo Dzeko punta centrale.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.





Molte le assenze anche nel Milan di Gennaro Gattuso. Bonaventura, Biglia, Caldara, Reina e Zapata saranno indisponibili, con la formazione rossonera che dovrebbe scendere in campo con un classico 4-3-3. Gianluigi Donnarumma tra i pali, con Calabria e Rodriguez terzini. Al centro della difesa spazio a Romagnoli e Musacchio. Centrocampo a tre con Paquetà, Bakayoko e Kessie, con il reparto offensivo che sarà invece formato dai soliti Suso e Calhanoglu sulle ali, con Piatek punta centrale.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Calhanoglu.



Quote bet365: vittoria Roma 2,15 - pareggio 3,50 - vittoria Milan 3,40 in un match da over 1,66 e goal 1,57. Le due squadre arrivano a questo match con una situazione mentale opposta a causa dei risultati di Coppa Italia. Roma ko 7-1 in casa della Fiorentina con tanto di critiche da stampa e tifosi e crisi riaperta; Milan 2-0 al Napoli con Piatek che fa sognare i fans rossoneri che al momento sono nella fase del volemose bene. Insomma inerzia tutta per i rossoneri che hanno anche vinto all'andata. Ci aspettiamo un match equilibratissimo. Proviamo l'1-1 con Piatek primo marcatore (sotto la voce altro".

