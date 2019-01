Scommesse Serie A: quote e pronostico di Genoa-Milan

Lunedì davvero molto interessante quello che ci apprestiamo a vivere come appassionati di calcio ma soprattutto di scommesse. Dei due posticipi di Serie A, il primo, quello delle 15 fra Genoa e Milan è anche il più equilibrato. Inoltre l'affair Piatek rende il tutto ancora più elettrico. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Marassi.

Prandelli dovrà far fronte alla pesante assenza per squalifica del bomber Piatek, peraltro ormai vicinissimo al Milan. Possibile il passaggio al 4-4-2 con l'esclusione di Romulo e l'inserimento di Zukanovic al centro della difesa al fianco di Romero. Sulle fasce di centrocampo ci saranno Lazovic e Bessa, in mezzo Rolon con Veloso. Davanti Favilli è favorito su Pandev per fare coppia con Kouamé. Restano a casa gli infortunati Hiljemark e Sandro.

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.





Ecatombe per Gattuso dopo la Supercoppa: Higuain è ormai destinato al Chelsea e non è stato nemmeno convocato, mentre Calabria, Romagnoli e Kessié sono squalificati. Al centro della difesa con Musacchio ci sarà Zapata, a destra maglia da titolare per Abate, favorito su Conti. A centrocampo dovrebbe esserci José Mauri, in attacco spazio ancora Cutrone, affiancato da Calhanoglu e dal rientrante Suso.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.



Quote bet365: vittoria Genoa 3,20 - pareggio 3,10 - vittoria Milan 2,40 in un match da under 1,61 e no goal 1,80. Una sola vittoria negli ultimi quattro mesi di campionato è davvero una miseria per i grifoni che sono più vicini alla zona retrocessione di quanto si pensi. Il trend nella linea dei goal è quello di 3 under negli ultimi 4 match interni. Trend molto simile per i rossoneri in trasferta. La squadra di Gattuso, oltre alle tante assenze ha il gap della trasferta di Jeddah non certo agevole da smaltire. Ci aspettiamo un match molto tattico e proviamo lo 0-0.

