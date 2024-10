Scommesse Copa del Rey: quote e pronostico Atletico-Siviglia

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Copa del Rey di Atletico-Siviglia

Oggi e domani si giocano i quarti di finale di andata della Copa del Rey. Tabellone di grande prestigio visto che tutte le big sono presenti e nessuna è stata eliminata in precedenza. L'accoppiamento sicuramente più equilibrato sarà quello fra Atletico e Siviglia con la squadra di Simeone che questa serà giocherà in casa il primo round. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questo articolo. Per scoprire nuovi siti scommesse per puntare sulla Copa del Rey, rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Atletico che ha vinto le ultime 4 gare senza subire reti e si presenta a questo doppio scontro ovviamente da favorito. In casa la squadra ha mancato l'appuntamento con il goal una sola volta in stagione nello 0-0 contro il Real. In copa del rey la squadra è prettamente over. Modulo 4-4-2 con Diego Costa che dovrebbe partire dalla panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Siviglia che continua ad essere inconstante nonostante il cambio di allenatore. Montella non è ancora riuscito a prendere in mano la squadra che in 4 gare ha prodotto due vittorie in copa e due ko in Liga fra cui il disastroso derby contro il Betis. Nelle ultime 10 apparizioni in copa i biancorossi hanno perso solo due volte. Modulo 4-3-3 con Sarabia, Correa e Ben Yedder in attacco.

Quote bet365: vittoria Atletico 1,45 - pareggio 4,33 - vittoria Siviglia 7,00 in un match da under 1,80. Viste le disastrose prestazioni della difesa del Siviglia di recente crediamo che l'Atletico possa vincere con due goal di scarto. Proviamo un 2-0 con Torres primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.