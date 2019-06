Scommesse Copa America: quote e pronostico di Qatar-Argentina

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Qatar-Argentina, gruppo B di Copa America.

Ieri si è chiuso il gruppo A della Copa America con le vittorie di e , che passano quindi come prime e con il Perù che rischia l'esclusione visto che nonostante i quattro punti, la squadra ha una pessima differenza reti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Alegre fra e .

Il Qatar è arrivato a questa competizione a fari spenti ma con un tesoretto che si chiama titolo di campione d'Asia da onorare. E finora la squadra di Sanchez, a differenza di un disastroso, ha tenuto testa prima al (2-2) e poi alla (perdendo solo 1-0). Oggi giocare a cuor leggero senza nulla da perdere ma sapendo di avere chance per fare il miracolo e passare il turno.

Qatar: Al-Sheeb; Correia, Hisham, Salman, Hassan; Al Haydos, Khoukhi, Madibo, Afif; Hatem; Ali

Nella città più argentina del Brasile, i ragazzi di Scaloni cercano riscatto dopo due prestazioni al di sotto della sufficienza contro Colombia e Paraguay. Ovviamente con un solo punto in due partite, l'albiceleste non ha altri risultati se non quello della vittoria, per passare il turno.

Argentina: Armani; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Rodriguez, Di Maria; Messi, Agüero



Quote bet365: vittoria Qatar 13 - pareggio 6 - vittoria Argentina 1.22 in un match da over 1,66 e no goal 1,57. Il Qatar ha interrotto il suo fiotto di risultati utili ma nelle ultime tre gara ha dimostrato di poter tenere testa fisicamente, tecnicamente e tatticamente anche alle big. Argentina che può solo aver paura di sè stessa. Noi proviamo il colpaccio e sappiamo di rischiare.

