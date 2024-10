Scommesse amichevoli nazionali: quote e pronostico di Italia-Ucraina

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico dell'amichevole Italia-Ucraina

Dopo un paio di giorni di pausa torniamo belli carichi per questi 8 giorni full di nazionali. Fra amichevoli e Uefa Nations League, gli appassionati di betting, orfani temporaneamente dei campionati maggior avranno sicuramente altro su cui concentrarsi. Ad esempio questa sera c'è un interessante Italia-Ucraina, amichevole non così scontata per gli azzurri. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questo articolo. Nella nostra pagina dedicata, invece, è possibile trovare una panoramica dei top siti scommesse calcio disponibili in Italia.

Italia che arriva a questo match con numeri pessimi: dall'arrivo di Mancini gli azzurri hanno collezionato solo una vittoria all'esordio contro l'Arabia Saudita e quindi due pareggi e due sconfitte. L'inizio di UNL è stato a dir poco tragico e ora la strada per gli azzurri. che domenica voleranno in Polonia è decisamente in salita. Totale emergenza in attacco per Mancini: Belotti e Balotelli non convocati, Cutrone e Zaza ko e rispediti a casa, Immobile non al meglio. Il Ct alternerà Insigne e Bernardeschi al centro di un tridente 'leggero' completato da Chiesa. A centrocampo torna Verratti e ci sarà il debutto di Barella. Florenzi e Biraghi dovrebbero essere i due terzini. Davanti a Donnarumma confermata la coppia Bonucci-Chiellini.

Contro ci troviamo l'Ucraina (solo 9 posizioni FIFA più in basso di noi nel ranking) allenata da Shevchenko. Una squadra nettamente più in salute di noi e che come noi sta cercando un cambio generazionale non semplice. La squadra dell'est è in striscia positiva da 11 mesi con ben 7 risultati utili consecutivi. Anche la UNL (Ucraina che gioca in Lega B) è iniziata alla grande con i successi di misura su Repubblica Ceca e Slovacchia. Ospiti che dovrebbero schierare un 4-2-3-1 con Marlos, Konoplyanka e Zinchenko dietro a Yaremchuk.

Quote bet365: vittoria Italia 1,66 - pareggio 3,80 - vittoria Ucraina 6,00 in un match da under 1,60 e no goal 1,66. Ultimo incrocio sette anni fa e quindi per nulla indicativo. Sono invece indicativi i trend delle due squadre che son nettamente opposti. Italia ancora tutta da costruire e quindi in casi come questi, trattandosi anche di un'amichevole proviamo a rischiare un pò: diciamo 1-1 con Insigne primo marcatore.

