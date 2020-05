Scaroni e la posizione del Milan: "Vogliamo finire il campionato"

Se qualcuno aveva dei dubbi, Paolo Scaroni li spazza via tutti: il vuole tornare a giocare e vuole portare a termine la . Il club rossonero aspetta solo la decisione finale del Governo.

Il presidente del Milan è intervenuto in una diretta sul portale sportivo 'Olympialex', parlando molto chiaramente delle intenzioni del Milan.

"La mia posizione è chiara e l'ho espressa anche in Lega. Voglio portare al termine il campionato. Siamo qui per giocare a calcio ed è possibile finire questo campionato. Però la decisione finale non la possiamo prendere né noi né la FIGC; la decisione spetta al Governo, virus permettendo. Il Governo deve fornirci un protocollo chiaro su cosa fare e su cosa non fare. Prima di tutto, prima di tornare a giocare le partite, dobbiamo tornare ad allenarci seriamente, è impensabile il contrario".