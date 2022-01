Scamacca obiettivo della Juventus per giugno: summit col Sassuolo

Guardare al presente dando centralità al futuro. La Juventus si muove così sul mercato: a caccia di un’opportunità nella sessione corrente e con la tentazione dal nome Gianluca Scamacca sempre più calda in vista della prossima stagione.

Più passano le settimane e, infatti, più cresce la convinzione in casa bianconera che il 23enne bomber romano possa rappresentare il profilo giusto su cui puntare. D’altra parte, non si tratta di un nome nuovo. Il centravanti capitolino, giustappunto, da mesi culla i pensieri della Vecchia Signora. Che, ora, sembra pronta a fare sul serio.

Ecco perché, stando ai ben informati, la prossima settimana dovrebbe andare in scena un incontro tra Juve e Sassuolo. Due club amici, che hanno consolidato i rapporti con l’affare Locatelli, e che potrebbero metterne a segno altri nelle prossime puntate.

Scamacca, autore in questo campionato di 8 goal in 20 presenze, al momento viene valutato dai neroverdi attorno ai 40 milioni. Ma, se dovesse continuare a crescere in maniera esponenziale, la quotazione del cartellino potrebbe lievitare. Banale, scontato, ma è così.

Chiarezza: gli emiliani non aprono a una partenza invernale, a meno che non arrivi un’offerta monstre. Dunque, meglio muoversi per tempo: monitorando attentamente le mosse dell’Inter, anche lei decisamente sul pezzo. Tuttavia, per necessità strutturali, allo stato attuale delle cose radiomercato dà Madama in pole.

Altro giro, altro incontro: l’asse Torino-Sassuolo inizia a riscaldarsi.