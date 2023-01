Incubo Le Fondre: sbaglia due rigori consecutivi nel recupero e il Sydney va ko

L'attaccante inglese condanna alla sconfitta il suo Sydney contro il Wellington Phoenix: primo rigore parato, secondo calciato a lato.

Immaginate di sbagliare non uno ma ben due calci di rigore nei minuti di recupero e condannare la vostra squadra alla sconfitta. È questo ciò che è successo ad Adam Le Fondre, 36 anni, attaccante inglese del Sydney, che certamente stanotte non riuscirà a dormire sonni tranquilli.

Siamo nell'A-League, la Serie A Australiana. Nell'undicesima giornata di campionato la squadra della capitale ospita il Wellington Phoenix, formazione neozelandese che passa in vantaggio dopo appena dieci minuti grazie alla rete dell'attaccante polacco Zawada. I padroni di casa reagiscono, ma il gol di Grant in avvio di ripresa viene annullato per fuorigioco.

Il Sydney aumenta il ritmo, gli animi si scaldano e il Wellington resta addirittura in nove uomini: espulso prima Kraev per doppio giallo, poi il neoentrato Pennington con un rosso diretto dopo un brutto fallo. Gli ospiti si rintanano, il Sydney si getta in avanti alla disperata e al minuto 90+7 trova la grande occasione per raddrizzare il match: Payne tocca il pallone in area con la mano, per l'arbitro Evans è calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Adam Le Fondre, tre gol in stagione. Il numero 9 del Sydney spara di collo pieno sulla sua destra, ma Sail si allunga e para. Neanche il tempo di esultare che il Wellington si trova punto a capo: sulla ribattuta del penalty c'è stato un altro tocco di mano. L'arbitro non vede, ma il Var fa il suo lavoro: Evans indica di nuovo il dischetto, il Sidney ha clamorosamente a disposizione un altro calcio di rigore.

Siamo ormai al 99' e sul dischetto c'è di nuovo Adam Le Fondre. Sembra un déjà-vu, e in effetti è così: l'attaccante del Sidney sceglie di nuovo la soluzione di potenza, ma stavolta spara a lato. Incredibile ma vero: l'attaccante sbaglia due rigori in due minuti nel recupero, condanna il suoi e regala agli ospiti la vittoria finale.

Il Sydney, club più titolato dell'A-League (5 scudetti), scivola così in classifica a -1 proprio dal Wellington Phoenix, che agguanta momentaneamente il sesto e ultimo posto valido per entrare nelle final series a fine stagione.