Sassuolo-Sudtirol 2-0: Matheus Henrique-Alvarez, vincono i neroverdi

Grazie a una rete per tempo il Sassuolo ha la meglio sul Sudtirol: apre Matheus Henrique, chiude nel finale Alvarez su calcio di rigore.

Terza amichevole precampionato e terza vittoria per il Sassuolo: gli uomini di Alessio Dionisi hanno la meglio grazie a una rete per tempo sul Sudtirol, formazione che per la prima volta nella propria storia disputerà il campionato di Serie B dopo la storica promozione dalla C.

Dopo quasi mezz'ora di discreto equilibrio, la sfida di Vipiteno si sblocca al 25' del primo tempo: Raspadori calcia, il portiere altoatesino Coluzzi respinge e Matheus Henrique mette in rete portando così in vantaggio i neroverdi.

Il raddoppio del Sassuolo, quando pare che la gara sia incanalata sull'1-0, arriva a pochi minuti dalla fine: a realizzarlo è l'uruguaiano Alvarez, volto nuovo del mercato, che trasforma un calcio di rigore concesso per un atterramento in area dell'altro nuovo acquisto Thorstvedt.

Il prossimo impegno del Sassuolo è in programma domenica 31 luglio: in quell'occasione Berardi e compagni si ritroveranno di fronte i francesi del Reims.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SUDTIROL 2-0

MARCATORI: 25' Matheus Henrique, 87' rig. Alvarez

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (69' Russo); Muldur (46' Toljan), Ayhan, Ferrari (46' Ruan), Kyriakopoulos (46' Rogerio); Frattesi (46' Harroui), Lopez (46' Thorstvedt), Matheus Henrique (60' Obiang); Berardi (46' Defrel), Raspadori (72' D'Andrea), Ceide (46' Alvarez).

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi (46' Iacobucci); De Col (72' Heinz), D'Orazio (72' Sinn), Curto (60' Vinetot), Pompetti (72' Sprocati), Zaro (72' Barison), Moscati (60' Belardinelli), Nicolussi Caviglia (46' Voltan), Mazzocchi (60' Fischnaller), Carretta (60' Odogwu), Rover (46' Casiraghi).