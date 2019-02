Sassuolo-SPAL: diretta streaming gratis

Guarda in diretta streaming gratis su DAZN il derby emiliano Sassuolo-SPAL attivando il mese gratuito.

Fra le gare del pomeriggio domenicale in programma per la 25ª giornata di Serie A c'è anche il derby emiliano fra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la SPAL di Leonardo Semplici. I neroverdi, dopo un avvio di stagione molto promettente, sono scivolati all'11° posto a metà classifica con 30 punti e un cammino di 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre i biancazzurri sono in piena lotta per non retrocedere e si trovano al 15° posto assieme all'Udinese con 22 punti, frutto di 5 successi, 7 pareggi e 12 ko.

Segui live e in esclusiva il derby emiliano Sassuolo-SPAL su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Gli attaccanti Kouma Babacar, autore di 6 goal in 21 partite giocate, da una parte, e Andrea Petagna, con un bottino di 9 centri in 22 presenze, dall'altra, sono i migliori realizzatori delle due formazioni in campionato. Tutte e 2 le squadre hanno avuto un andamento altalenante nell'ultimo periodo, collezionando un pareggio e 2 sconfitte consecutive negli ultimi 3 turni.

SASSUOLO-SPAL DIRETTA STREAMING

Il derby emiliano Sassuolo-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN, che si è assicurato in esclusiva i diritti di 114 partite della Serie A TIM, 3 per ogni giornata. Fra le gare che la piattaforma di sport in streaming proporrà per la 25ª giornata di Serie A c'è anche la sfida del Mapei Stadium, in programma domenica pomeriggio alle 15.00.

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming Sassuolo-SPAL e tutti gli altri eventi trasmessi anche su due dispositivi in contemporanea. Dopo il primo mese, gli utenti proseguiranno ad usufruire di DAZN al costo di 9.99 euro mensili. L'abbonamento potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza ulteriori costi aggiuntivi.

SASSUOLO-SPAL DATA E ORARIO

Il derby emiliano Sassuolo-SPAL è in programma domenica 19 febbraio 2019, alle ore 15.00 del pomeriggio, nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore.