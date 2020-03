Sassuolo, Romagna ko: brutto infortunio al ginocchio sinistro

Mentre il campionato di viene sospeso, il vince contro il nella giornata di lunedì, ma perde uno dei suoi titolari per un lungo periodo di tempo. Stiamo parlando di Filippo Romagna, costretto a lasciare il campo al 71' a favore di Marlon.

Left knee injury/deformity for Sassuolo’s Filippo Romagna. Appears patella (kneecap) sling-shot into quad. Highly suspicious & would be indicative of extensor mechanism disruption (patella tendon rupture +/- fracture). Unable to extend leg. #SerieA #Sassuolo #SassuoloBrescia pic.twitter.com/OdRKFH89jK