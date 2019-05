Sassuolo-Frosinone: diretta streaming gratis

Guarda Sassuolo-Frosinone in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Il di Roberto De Zerbi sfida il di Marco Baroni nella 35ª giornata di . Situazione tranquilla per gli emiliani, che hanno conquistato la salvezza matematica e occupano attualmente il 10° posto con 41 punti, frutto di 9 successi, 14 pareggi e 11 sconfitte, ultimo treno invece per i ciociari, penultimi a quota 23 con 5 vittorie, 8 pareggi e 21 sconfitte e chiamati al successo per evitare la retrocessione matematica in Serie B.

Segui live e in esclusiva Sassuolo-Frosinone su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Domenico Berardi e Khouma Babacar, autori di 7 goal a testa, da una parte, e Camillo Ciano, a segno 7 volte in 29 partite giocate, dall'altra, sono i migliori marcatori delle due squadre. Il Sassuolo attraversa un momento positivo e ha ottenuto 2 pareggi consecutivi e una vittoria contro la , mentre il Frosinone ha rimediato 3 k.o. consecutivi nelle ultime 3 giornate e rischia di raggiungere il fra le retrocesse.

SASSUOLO-FROSINONE DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione di 114 partite di Serie A in 3 stagioni, dunque di 3 gare per giornata. Fra quelle in palinsesto per il 35° turno di Serie A c'è anche la sfida Sassuolo-Frosinone, in programma domenica pomeriggio al Mapei Stadium.

Attivando il mese gratuito, potrete vedere gratis Sassuolo-Frosinone e tutti gli altri eventi in programma su DAZN. Trascorsi 30 giorni, sarà possibile continuare ad usufruire del servizio al costo di 9.99 euro al mese, oppure disdire la propria sottoscrizione senza costi aggiuntivi.

SASSUOLO-FROSINONE DATA E ORARIO

Sassuolo-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.