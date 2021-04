Col Sassuolo per allungare, Conte: “Percorso importante, ma va completato”

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Inter. La compagine nerazzurra infatti, mercoledì sera affronterà il Sassuolo nel recupero del match valido per il 28° turno del campionato di Serie A.

I meneghini, che sono reduci da ben nove successi consecutivi nel torneo, hanno a disposizione la chance per allungare ulteriormente quel gap con il Milan secondo in classifica che attualmente parla di otto lunghezze di vantaggio.

Antonio Conte non ha presentato il match nella consueta conferenza stampa, ma ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter.

L’Inter negli ultimi tempi ha dimostrato un’eccellente solidità difensiva.

“Di solito se vuoi fare campionati da protagonista ci deve essere sempre un grandissimo equilibrio tra fase offensiva e difensiva. A inizio campionato abbiamo subito tanti gol, non c’erano i giusti equilibri ma piano piano siamo arrivati a fare delle valutazioni insieme ai ragazzi per trovare la formula migliore per non perdere niente nella fase offensiva ma trovare più solidità nella fase difensiva”.