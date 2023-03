Sarri snobba la Conference League: "Se devo scegliere, scelgo il derby"

Il tecnico della Lazio non nasconde la sua priorità: "Devo essere sincero fino in fondo: gara che va vista con l'ottica di quella di tre giorni dopo".

La Lazio fallisce l'assalto al secondo posto. I biancocelesti non riescono ad approfittare del passo falso dell'Inter sul campo dello Spezia e non vanno oltre il pari a reti inviolate al Dall'Ara.

Per i biancocelesti inizia oggi una settimana molto importante, che vedrà Milinkovic e compagni impegnati prima nella gara di ritorno degli ottavi di Conference League ad Alkmaar contro l'AZ e poi nel derby della Capitale contro la Roma, in programma domenica prossima allo stadio Olimpico.

Interrogato proprio sul doppio impegno a distanza di tre giorni, Sarri non ha nascosto di avere in mente un paio che prevede particolare attenzione per la stracittadina rispetto all'impegno europeo:

"Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l'ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo (il derby, ndr)".

Un messaggio forte e chiaro, anche se il tecnico della Lazio non vuole arrendersi:

"Cosa dobbiamo fare per passare il turno? Gol, e non prenderlo. L'AZ è una squadra che concede ma è anche pericolosa, bisogna cercare di tenerli nella loro metà campo il più possibile".

Il tecnico della Lazio dovrà rinunciare al capitano e centravanti Ciro Immobile nelle sfide contro AZ e Roma e dovrà fare particolare attenzione alla gestione delle forze in vista di due sfida fondamentali nel prosieguo della stagione dei biancocelesti.

"In panchina c'era una situazione non semplice, Cataldi non stava bene, aveva male al ginocchio dopo la gara di martedì, l'abbiamo portato ma non stava bene e non volevo rischiare visto che era diffidato. Patric si è bloccato con la schiena nel riscaldamento. Luis Alberto ha iniziato a vomitare nel primo tempo. Questa era una gara ben condotta in cui se avevi un paio di cambi offensivi era utile cambiare, altrimenti non aveva senso".

Una situazione difficile da dover gestire, con un occhio già ai prossimi impegni. AZ e Roma a distanza di tre giorni con Sarri che ha già scelto...