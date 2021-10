Il tecnico della Lazio in vista dell'Inter a proposito delle tante gare: "Questo calcio non mi appartiene. Contro il Bologna noi superficiali".

Mettersi definitivamente alle spalle il pesante 3-0 subito sul campo del Bologna e ripartire in campionato. E’ questo il grande obiettivo di una Lazio che sabato sarà impegnata all’Olimpico in uno dei big match dell’ottavo turno: quello contro l’Inter.

Maurizio Sarri ha presentato la sfida con i meneghini nella conferenza stampa della vigilia prendendo in esamte proprio la pesante sconfitta della settima giornata. Qualcosa che l'ex mister del Napoli non vuole più vedere, viste le grandi ambizioni per l'annata in corso

Tutte le squadre di Serie A devono fare i conti con giocatori reduci da viaggi internazionali:

"In queste due settimane fino a ieri ci siamo allenati a ranghi ridotti, è difficile fare questa analisi con 12-13 giocatori. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 12 giorni e poi i giocatori vanno in nazionale. Non è più calcio, è uno show, in cui tutti i partecipanti cercano di spremere gli appassionati per fare soldi. Sonoun vecchio innamorato di un altro calcio, questo non mi appartiene".

Oltre la polemica, c'è da dimenticare Bologna e pensare all'Inter:

"Comunque domani mi aspetto una reazione dagli uomini, più che dai giocatori. A Bologna non lo siamo stati, siamo stati superficiali, i goal sono arrivati da situazioni imbarazzanti".

La Lazio spera di poter avere a disposizione Immobile:

"Ciro da un paio di giorni si allena con noi, sembra stare bene, stare fermo qualche giorno gli ha fatto anche bene".

Il grande problema di Lazio-Inter è proprio la condizione dei giocatori:

"Io dopo le nazionali ho sempre un certo tipo di timore, arrivano giocatori che si sono allenati e hanno giocato in 8-9 modi diversi. Staccare la spina e pensare in modo diverso, riattaccarla non è così scontato. C'è sempre un indice di rischio, soprattutto mentale. Meglio giocare con una blasonata".

A proposito di condizione, si è parlato molto anche del terreno dell'Olimpico: