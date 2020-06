Sarri su Juventus-Milan: "Prima mezz'ora ok, poi siamo calati"

La Juventus pareggia senza reti col Milan e vola in finale di Coppa Italia. Sorride Maurizio Sarri, che subito dopo lo stop forzato supera un primo e importante step stagionale.

Il tecnico bianconero, alla 'Rai', analizza il match coi rossoneri.

Ripartire dopo così tanti giorni di inattività non è facile.

Cristiano Ronaldo ha agito centravanti.

"Gli ho chiesto un sacrificio per farlo giocare più centrale e ha fatto benissimo come tutti nei primi 30', poi ha sofferto di più. Ha fatto la partita che può fare attualmente, non è abituato a sbagliare i rigori e può averne risentito a livello mentale. E' talmente forte che la posizione non penso cambi qualcosa".