Sarri alla Juventus, parola fine: "Il 'sarrismo' si è sciolto"

La notizia del giorno è ovviamente quella dell'approdo di Maurizio Sarri alla : i campioni d' hanno affidato la panchina al 60enne nativo di ma toscano purosangue, inaugurando un nuovo corso che a sperano sia contraddistinto da vittorie anche in Europa e non solo tra i confini nazionali.

Un duro colpo da assorbire per la nota pagina Facebook 'Sarrismo - Gioia e Rivoluzione', celebrativa delle gesta del tecnico e promotrice del calcio-spettacolo che da anni fa parte del DNA sarriano, esportato con successo pure in al . La fine di un movimento che ha addirittura trovato spazio tra i neologismi della Treccani.

Immensa la delusione per la scelta compiuta dal paladino del bel gioco, esternata con un altro post inequivocabile.

Quello di Sarri è considerato a tutti gli effetti un tradimento, una mossa inaspettata per un popolo che si pone come alternativa lampante al potere calcistico italiano.

"Noi non saremo mai come loro vorrebbero che fossimo. Allenare la squadra sabauda è un ossimoro per chi come noi ama la lealtà e difende le ragioni dei popoli del Sud impoveriti dal Nord rapace. Per noi che tifiamo la maglia azzurra questo di Sarri è stato un tradimento. Viva il sarrismo, ma chi non salta juventino è".