Sarri alla Juventus, un suo ex giocatore confessa: "Non vede l'ora"

Luciano Innocenti, attaccante di Sarri in Seconda Categoria, confessa la voglia di Juventus. La trattativa procede spedita: manca l'ok di Abramovich.

Al fischio finale di - è ufficialmente partito il countdown per scoprire finalmente chi prenderà il posto di Allegri sulla panchina della .

Paratici d'altronde era stato chiaro: la Juventus voleva aspettare l'ultima partita della stagione prima di comunicare la sua decisione. Così è stato.

Dopo settimane di rumors, insomma, il momento della verità sta per arrivare e il grande favorito resta Maurizio Sarri che peraltro sarebbe smanioso di firmare con la Juventus.

A rivelarlo, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', è Luciano Innocenti che ha giocato per Sarri in Seconda Categoria ai tempi dello Stia.

"Maurizio non vede l’ora di andare alla . E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio".

Anche la Juventus ormai sembra pensarla allo stesso modo e da lunedì ogni giorno può essere quello buono per la firma sul contratto.

Sarri infatti ha già ufficialmente chiesto il via libera al tramite Marina Granovskaia e ora, come riporta 'Il Corriere dello Sport', si aspetta solo l'ok definitivo di Roman Abramovich.

Il Chelsea ovviamente prima però vorrebbe mettere le mani sull'erede di Sarri che sarà Frank Lampard, ex bandiera dei Blues che oggi allena il .

Intanto ieri si è sparsa la voce di un presunto blitz di Sarri a Palazzo Parigi, sede utilizzata dalla Juventus a Milano per il calciomercato.

In realtà l'uomo che si vede nel video non sarebbe Sarri mentre Paratici sta trascorrendo alcune ore di svago a insieme alla famiglia. Il momento della fumata bianconera, insomma, non è ancora arrivato.