Sarri esonerato: 'like' di Emre Can al post della Juventus

Emre Can, mai rientrato nei piani di Sarri alla Juve, mette 'like' al post Instagram del club relativo all'esonero del tecnico.

La Juventus esonera Maurizio Sarri, Emre Can 'approva'. L'ex centrocampista bianconero, oggi al , conferma lo scarso feeling con l'allenatore che lo ha impiegato col contagocce.

Sotto il post Instagram del club piemontese, con cui è stato annunciato il benservito a Sarri, spunta un 'like' di Emre Can.

Nella gestione dell'ormai ex tecnico della , per lui più di uno sfogo causato dalle poche presenze: appena 8 in 6 mesi, prima del trasferimento a titolo definitivo al Borussia.

Da certezza con Allegri a esubero con Sarri: per Emre Can, quella odierna, non sembra essere stata una giornata da buttare.