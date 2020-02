Sarri a cena con Agnelli: sul tavolo i problemi della Juventus

Sarri e Agnelli hanno cenato insieme nel centro di Torino per discutere dei problemi della Juventus. A loro due si è poi aggiunto anche Paratici.

Il ko del 'Bentegodi' ha lasciato il segno in casa , raggiunta al primo posto dall' che ha domato il nel derby: Maurizio Sarri si era detto preoccupato per la rimonta subita troppo facilmente dal , con tanto di richiesta d'aiuto ai piani alti del club dopo la partita.

"In una squadra abituata a vincere, in questo momento non ci rendiamo conto che non possiamo sprecare punti, speriamo che qualcuno mi aiuti perché dobbiamo risolvere questa situazione assolutamente".

Soccorso puntualmente arrivato: come riportato da 'La Stampa', il tecnico bianconero si è incontrato a cena con il presidente Andrea Agnelli al ristorante 'Bastimento' al centro di , lo stesso frequentato dal patron ai tempi di Massimiliano Allegri.

Sul tavolo, oltre alle delizie culinarie, anche e soprattutto i mali che da qualche tempo a questa parte affliggono la Juventus, soprattutto in trasferta: la squadra non ha ancora assimilato i fondamenti del sarrismo, rimasto uno stupendo modo di intendere il calcio soltanto sulla carta e non sul campo come sarebbe dovuto accadere.

I due - ai quali si è poi aggiunto Fabio Paratici - sono usciti dal locale poco prima delle 22.30: Sarri ha ricevuto il supporto richiesto, Agnelli al contempo ha voluto esprimere tutta la vicinanza della società in un momento così delicato, da cui potrebbe dipendere l'intero esito della stagione.

E magari i primi segnali positivi potrebbero vedersi già a partire dal prossimo impegno che vedrà i campioni d' sfidare a 'San Siro' il Milan nell'andata della semifinale di , uno degli obiettivi da centrare per rendere l'annata leggendaria. In Italia e in Europa.