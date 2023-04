Lazio-Torino, Sarri attacca Ghresini: "Arbitro da fermare, se non lo fermano son preoccupato"

Parole al veleno quelle di Maurizio Sarri all'indirizzo di Davide Ghresini, arbitro di Lazio-Torino colpevole di diversi errori secondo l'allenatore.

Maurizio Sarri non ci sta. Al termine della gara persa in casa contro il Torino, il tecnico della Lazio ha denunciato senza mezzi termini un arbitraggio secondo lui non all'altezza che ha penalizzato la sua squadra.

"L'arbitraggio è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché alla fine sono riusciti a non andare fuori di testa: questa partita, con questo tipo di arbitraggio, è una partita che si può finire anche in 10 o in 9 - le parole di Sarri a 'DAZN' - Un po' di nervosismo è venuto fuori anche per quello, ci siamo sentiti fortemente penalizzati. È stato tutto l'arbitraggio che ci ha fatto innervosire: la valutazione dei falli, tre minuti di un tipo e tre di un altro, le ammonizioni, con loro che hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso - se ne sono accorti loro dalla panchina e non l'arbitro - sul goal il fallo laterale è stato battuto un metro in campo, il rigore su Hysaj... Di cosa si può parlare? Spero che lo fermino perché questo è un arbitro da fermare, se non lo fermano son preoccupato".

Questo il commento dell'allenatore biancoceleste sulla partita:

"La partita era difficile e lo sapevamo, abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto e si è complicata, ma a livello di spirito e caratteriale penso che la partita l'abbiamo fatta. È sempre stato difficile per noi affrontare il Torino, noi siamo stati meno brillanti del solito per i carichi di lavoro pesanti in settimana volti ad arrivare con più benzina fino in fondo. Avevo grandi speranze nel secondo tempo quando loro facevano più fatica a venirci a prendere e ripartire, abbiamo avuto le possibilità di rimetterla a posto, dispiace e andiamo avanti".

Alla fine, Sarri, non fa drammi, ma richiama l'attenzione sull'obiettivo quarto posto che, secondo il tecnico, è ancora tutto da conquistare.

"Il percorso è ancora lungo, prima di questa mancavano 8 partite alla fine. Ho letto ai ragazzi la classifica della 22ª giornata e quella della 30ª: noi dalla 22ª alla 30ª abbiamo recuperato 16 punti su qualche squadra. Ci è successo in positivo perché abbiamo fatto un periodo positivo, ma se incappiamo in un periodo negativo poi ci succede in negativo. Dire che la qualificazione in Champions è cosa fatta è un'analisi molto superficiale. Ora abbiamo anche un calendario impegnativo, non dobbiamo farci scalfire da una sconfitta e andare avanti".