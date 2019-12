Sarri abbraccia Agnelli: "Per la Juventus lo Scudetto è un obbligo"

Scambio di benevoli tra Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. A dispetto del ko di con la , la cena di Natale in casa ha mostrato unità di intenti e un feeling solidissimo.

Lo dimostra lo scambio di parole dolci avvenuto tra il presidente bianconero e l'ex tecnico di e , riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'. Ad iniziare, è stato Agnelli.

A fare il paio col pensiero di Agnelli, ecco come Sarri ha ricambiato gli elogi del numero uno della Juve.

"Chiaramente questa per me è una sfida importante. E’ già stata difficile nel momento in cui ho accettato. Perché sono arrivato in una squadra e in una società che hanno vinto tanto. E ritagliarsi una pagina importante di storia in una società così ricca di storia è difficile per chiunque".

"Noi vogliamo continuare a vincere in e a essere competitivi in Europa. In Italia vincere lo Scudetto lo avvertiamo quasi come un obbligo, mentre il Europa non lo sentiamo così, ma soltanto come una grande sfida per fare contento tutto il popolo bianconero. Non sarà facile, ma sono contento di essere qui e di aver accettato questa sfida".