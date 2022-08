Sancataldese-Catania dove vederla: canale tv e diretta streaming

Il Catania SSD affronta la Sancataldese nei preliminari della Coppa Italia di Serie D: tutto sul match e dove vederlo in streaming.

SANCATALDESE-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sancataldese-Catania

Sancataldese-Catania Data: 21 agosto 2022

21 agosto 2022 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: -

- Streaming: WeSport

Il nuovo Catania riparte dalla Sancataldese. Il club etneo, rifondano lo scorso 13 luglio dopo il recente fallimento, si appresta a vivere una giornata a suo modo storica.

Il Catania SSD infatti, è pronto a scendere il campo per il suo primo impegno ufficiale. Lo farà in occasione del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D in un match che si disputerà in gara unica.

Sancataldese (che come il Catania milita in Serie D e prenderà parte al Girone I) e rossazzurri si affronteranno in una sfida che metterà in palio la possibilità di affrontare il prossimo 28 agosto il Paternò nel primo turno del torneo.

Così come da regolamento, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore.

Per il Catania SSD guidato dal tecnico Giovanni Ferraro, si tratterà tra l’altro del primo vero e proprio test contro un avversario di pari categoria.

In questa pagina tutte le informazioni su Sancataldese-Catania e su come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SANCATALDESE-CATANIA

Sancataldese-Catania, sfida valida per i preliminari della Coppa Italia di Serie D, si giocherà domenica 21 agosto 2022 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 16.00.

DOVE VEDERE SANCATALDESE-CATANIA IN TV

Al momento non è prevista la copertura televisiva per Sancataldese-Catania.

SANCATALDESE-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida che vedrà opposte Sancataldese e Catania in streaming. Il service WeSport ha infatti predisposto insieme al club Verdeamaranto una diretta Facebook congiunta.

L’evento sarà acquistabile al prezzo di 9,99 euro.

PROBABILI FORMAZIONI SANCATALDESE-CATANIA

IN ATTESA DI COMUNICAZIONE