Sanabria, rigore alle stelle in Bolivia-Paraguay: 20 anni dopo l'errore di Salas

Antonio Sanabria ha fallito un penalty, calciato altissimo in Bolivia-Paraguay: 20 anni fa fu Marcelo Salas a compiere un errore simile.

Le qualificazione sudamericane a Qatar 2022 ci regalano sempre emozioni di ogni tipo: in Bolivia-Paraguay è il turno di Antonio Sanabria, purtroppo per lui protagonista in negativo con un errore che ha del clamoroso.

Sul risultato di 1-0 per i padroni di casa (passati in vantaggio con Ramallo), l'attaccante del Torino ha fallito una ghiotta opportunità per ristabilire l'equilibrio dagli undici metri dopo pochi minuti: esecuzione rivedibile col corpo all'indietro e rigore calciato in orbita, tra le nubi delle elevate altezze boliviane. La gara di Sanabria è poi finita al 53' con la sostituzione che ha decretato un'inevitabile bocciatura.

Un episodio a suo modo curioso, capitato esattamente 20 anni dopo un derby della Mole entrato nella storia: il 14 ottobre 2001 Juventus e Torino diedero spettacolo, coi granata che rimontarono tre reti fissando il risultato sul 3-3.

A sprecare l'occasione che avrebbe regalato il successo ai bianconeri fu Marcelo Salas, anch'egli tutt'altro che preciso dal dischetto: colpa anche della famosa buca 'scavata' da Riccardo Maspero che condizionò la traiettoria del tiro del cileno, altissima sulla traversa. Stavolta però, a mettersi le mani tra i capelli, è un giocatore granata.