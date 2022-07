Sampdoria-Parma 1-1: parità firmata Juric e Leris

Nella seconda amichevole pre-stagionale la Sampdoria di Giampaolo ha pareggiato contro il Parma di Pecchia. Nel primo tempo traversa di Candreva.

Finisce in parità la seconda amichevole pre-stagionale della Sampdoria di Giampaolo. Di fronte ai blucerchiati il Parma di Pecchia, a caccia della promozione nella massima serie dopo il mancato ritorno della scorsa annata. In goal Juric e Leris.

A trovare il vantaggio è stato proprio il centrocampista del Parma, al minuto 34: triangolo con Inglese e diagonale vincente su cui Audero nulla ha potuto. March equilibrato, con Candreva che aveva precedentemente colpito la traversa.

Nella ripresa ci ha pensato Leris a trovare il goal che ha chiuso la gara sul pareggio: Chichizola ha detto di no sulla conclusione di Sabiri, senza riuscire però a respingere il tap-in del centrocampista subentrato al termine del primo tempo al posto di Candreva.

Nella giornata di domenica la Sampdoria scenderà nuovamente in campo alle 17, stavolta contro il Brenno. I blucerchiati giocheranno anche il 20 luglio e dunque il 23 contro il Brescia. Il 30 sfida di lusso contro il Besiktas. Esordio in Serie A il 13 agosto contro l'Atalanta in quel di Bergamo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-PARMA 1-1

MARCATORI: 34′ Juric (P), 52′ Leris (S)

L'articolo prosegue qui sotto

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero (75′ Ravaglia); Depaoli (75′ Somma), Ferrari (75′ Farabegoli), Colley (66′ Murillo), Murru (66′ Augello); Yepes; Candreva (46′ Leris), Rincon (66′ Trimboli), Verre (75′ Askildsen), Sabiri (75′ Stoppa); Caputo (66′ Quagliarella). Allenatore: Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola (46′ Colombi); Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Sits, Vazquez, Mihaila; Inglese. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: La Penna