Sampdoria-Juventus, le pagelle: Alex Sandro croce e delizia

Cristiano Ronaldo campione inimitabile, Depaoli deludente. Ottima gara per Dybala, passo indietro per Demiral.

RONALDO 7.5: Nel goal di giornata c’è tutta l’essenza di un campione inimitabile. Sovrasta Murru prendendo l’ascensore, in piena media altezza di un cestista della NBA. Un gesto tecnico di caratura mostruosa, sfociato in una rete vitale. Insomma, il miglior biglietto da visita in vista della . Il tutto, alla prima personale sotto la Lanterna.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

DYBALA 7.5: Un’autentica Joya per gli occhi. Gli riesce tutto, ma proprio tutto. Fulmina Audero con un mancino soave di prima intenzione, all’insegna dell’ennesima prodezza di una stagione fin qui straordinaria.

ALEX SANDRO 6.5: Croce e delizia. Porta a casa due assist, ma anche un errore grossolano che consente alla formazione blucerchiata di trovare il momentaneo 1-1. Quando spinge, però, crea parecchi grattacapi agli avversari. Esce per un problema da valutare.

CAPRARI 6: Apparentemente non gli riesce nulla, neanche da calcio piazzato. Poi, alla prima occasione, fa esplodere il popolo doriano con un bel destro. Battibecca per tutta la partita con Demiral e, alla fine, la paga con una doppia ammonizione.

COLLEY 6: Con le buone o con le cattive, ne viene a capo. Mestiere.

DEMIRAL 6: Rispetto alle prove contro e , un passo indietro. Qualche leggerezza qua e là e, soprattutto, troppa fiducia nei propri mezzi. Meglio nella ripresa.

L'articolo prosegue qui sotto

DEPAOLI 5: Il dirimpettaio, dalle sue parti, fa tutto ciò che vuole. Ne azzecca decisamente poche.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 5.5; Murillo 6, Ferrari 6, Colley 6.5, Murru 5 (76’ Augello s.v.); Depaoli 5 (51’ Leris 5.5), Thorsby 6.5, Linetty 6.5, Jankto 5.5 (62’ Gabbiadini 5.5); Ramirez 6; Caprari 6.5. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6.5 (82’ De Sciglio s.v.); Rabiot 6, Pjanic 6.5, Matuidi 6; Dybala 7.5 (77’ Douglas Costa s.v.), Higuain 6 (69’ Ramsey 6), Cristiano Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri