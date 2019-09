Sampdoria Inter, turnover per Conte: dentro Sanchez e Bastoni

Antonio Conte cerca la sesta vittoria consecutiva in Serie A: contro la Sampdoria è l'occasione anche per far rifiatare Lukaku e Godin.

L' non ha intenzione di volersi fermare, almeno in campionato. Oggi pomeriggio alle 18 la squadra di Conte farà visite alla , fanalino di cosa della classifica. Potrebbe essere la classica 'buccia di banana' per i nerazzurri, che dovranno tenere alta la concentrazione.

Un altro pericolo per l'Inter è quello di pensare alle prossime due partite in programma, perché non sono due partite qualsiasi: in contro il ed in campionato contro la . Ma Conte lo ha ribadito in conferenza: "La partita più importante è sempre quella attuale".

Alle porte di questa settimana di fuoco, Antonio Conte vuole fare rifiatare qualche pezzo fondamentale della rosa, su tutti Diego Godin e Romelu Lukaku. In difesa spazio quindi al debuttante stagionale, Bastoni, con Skriniar decentrato sul centro-destra. Rifiata quindi anche D'Ambrosio, con Candreva che riprende il posto sulla fascia destra.

A centrocampo Gagliardini prova a togliere il posto a Barella. In attacco, come detto sopra, arriva molto probabilmente il primo turno di riposo per Lukaku, che sarà sostituito nel ruolo di prima punta da Lautaro Martinez. Entra in scena per la prima volta da titolare Alexis Sanchez, che si gioca una grande chance contro la Sampdoria, anche per il futuro.

Eusebio Di Francesco ripropone il trequartista offensivo, ovvero Rigoni, alle spalle della coppia offensiva formata da Caprari e Quagliarella. Problemi in difesa, invece, per la Sampdoria. Murillo sarà squalificato e toccherà al debuttante Chabot giocare da centrale. Bereszynski arretrato nel terzetto difensivo, con Depaoli più alto sulla stessa fascia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, Sanchez