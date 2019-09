Sampdoria-Inter, Sanchez non ci sta: "Espulsione ingiusta"

Alexis Sanchez non digerisce il rosso che gli farà saltare Inter-Juventus: "Felice per la vittoria ma triste per l'espulsione che è ingiusta".

La giornata del primo goal con la maglia dell' è stata macchiata dall'espulsione arrivata per somma di ammonizioni, di cui la seconda per simulazione: prova agrodolce per Alexis Sanchez che ha terminato in anticipo la gara vinta contro la .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Un epilogo che al cileno non è andato giù come si evince da questo post pubblicato sul profilo Instagram che rispecchia la delusione per un episodio, a suo parere, da non sanzionare con il secondo giallo.

"Felice per la vittoria, per l’atteggiamento della squadra e i miei primi due goal... ma triste per l’espulsione ingiusta a mio parere... adesso pensiamo alla prossima partita!".

Sanchez non sarà a disposizione di Antonio Conte per la super sfida del 6 ottobre che vedrà i nerazzurri contrapposti alla , in quello che si preannuncia come un ghiotto antipasto della lotta Scudetto.

Il tecnico nerazzurro potrà contare su Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: il belga è entrato nella ripresa senza lasciare il segno, ma per sua fortuna a incidere sul risultato sono stati i compagni di squadra.