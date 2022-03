Sampdoria in vantaggio con Caputo: clamoroso errore di Maenpaa

Il lunch match del 30° turno di Serie A tra Venezia e Sampdoria si è sbloccato al 24' del primo tempo. E' stata la formazione blucerchiata a spezzare l'equilbrio grazie all'ottavo centro in campionato di Francesco Caputo.

Un goal da vero opportunista dell'area di rigore per il numero 10 blucerchiato sul quale, però, pesa come un macigno l'incredibile topica del portiere Niki Maenpaa.

Il portiere finlandese, alla sua ottava presenza in massima serie, si è reso protagonista di un errore macroscopico che ha favorito la facile realizzazione dell'ex attaccante del Sassuolo.

Entrato in possesso della sfera, il classe 1985 ha tergiversato troppo prima di scaricare il pallone, facendoselo soffiare da Sabiri che, in scivolata, ha prolungato in direzione Caputo il quale ha poi insaccato completamente indisturbato e a porta sguarnita.

Una vera e propria sciocchezza pagata a caro prezzo e accolta con un gesto di stizza da parte del tecnico dei lagunari Paolo Zanetti, incredulo in panchina, che ha reagito scagliando a terra una bottiglietta d'acqua.

Nemmeno il tempo di metabolizzare l'amnesia costata lo svantaggio che Maenpaa è stato costretto a raccogliere il secondo pallone depositatosi nella propria porta: l'estremo difensore scandinavo ha respinto la conclusione pericolosa di Sabiri, arrendendosi però sul seguente tap-in dello stesso Caputo, autore dello 0-2.