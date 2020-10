Sampdoria, Gabbiadini a rischio operazione: può stare fermo due mesi

L'attaccante della Sampdoria affronta problemi muscolari che possono costringerlo all'operazione e a 6-8 settimane di stop.

La potrebbe dover rinunciare per un paio di mesi a Manolo Gabbiadini. L’attaccante blucerchiato è alle prese con un problema muscolare che potrebbe costringerlo a finire sotto i ferri e stare fermo un paio di mesi.

Come riporta il ‘Secolo XIX’, Gabbiadini ha da tempo problemi al basso addominale e ha seguito una terapia conservativa per provare a conviverci. Scelta che non sta dando risultati, per ora. E si fa largo l’ipotesi intervento.

In uno degli ultimi allenamenti, l’ex e si è fermato nuovamente a causa di un fastidio all’inguine. Situazione che ha fatto riprendere quota all’ipotesi operazione per risolvere il problema. La conseguenza sarebbe uno stop di un mese e mezzo o due.

Gabbiadini in quest’inizio di campionato ha giocato soltanto 6 minuti contro il . Aveva saltato la sfida con la per infortunio, mentre contro la è rimasto in panchina.

I blucerchiati in attacco possono contare su Keita Baldé, rientrato e che potrebbe andare almeno in panchina nel weekend, oltre a Quagliarella, La Gumina e il giovane Damsgaard.