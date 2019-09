Sampdoria, Ferrero allo stadio scortato dalla Digos

Massimo Ferrero si è presentato al 'Ferraris' per assistere a Sampdoria-Torino nonostante le minacce dei tifosi: a scortarlo, la Digos genovese.

Lo spavento di mercoledì sera non ha fermato Massimo Ferrero che si è regolamente presentato allo stadio 'Luigi Ferraris' per assistere a - , gara valida per la quarta giornata di .

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente blucerchiato è stato accompagnato da alcuni funzionari della Digos genovese che hanno fatto da scorta per proteggerlo da eventuali aggressioni da parte dei tifosi.

Provvedimento necessario dopo gli eventi di mercoledì sera: a cena in un ristorante con il ds Osti e il tecnico Di Francesco, Ferrero ha rischiato di essere attaccato da dei facinorosi che hanno cercato il contatto fisico, impedito dal pronto intervento della Polizia.

La volontà del tifo più caldo della Sampdoria è chiara e coincide con la cessione di Ferrero della maggioranza del club al gruppo CalcioInvest LLC di Gianluca Vialli, che ha tempo fino al 30 settembre per formulare un'offerta soddisfacente.