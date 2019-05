Sampdoria-Empoli 1-2: Si riapre la corsa salvezza, ora rischiano in tante

La vittoria dell'Empoli sul campo della Sampdoria tiene col fiato sospeso anche le squadre a quota 40.

L'ci crede ancora e mette paura a metà . Successo di platino per i toscani in casa dellae retrocessione per nulla scontata: ora anche , , e (queste ultime due con una partita in meno) non sono al sicuro.

Una gara tiratissima quella del Ferraris, che poco prima del fischio d'inizio ha visto il forfait di Defrel, sostituito all'ultimo secondo da Gabbiadini. Non una gara esaltante quella dell'ex , che alla pari di Quagliarella non è mai riuscito ad impensierire seriamente Dragowski.

Meglio Caprari e Jankto, abili a scambiare e concludere verso la porta dell'Empoli. Dall'altra parte la squadra toscana si difende con precisione, attendendo il momento giusto per effettuare il colpaccio. E' al 56' che il team di Andreazzoli trova il goal del vantaggio, con Farias perfetto sull'assist di Traorè.

La reazione della Sampdoria è tutta sulla conclusione alta di Caprari, ma nulla più. L'imprendibile Farias è steso in area da Tonelli al 75': il rigore di Caputo è respinto da Audero, ma sulla respinta Di Lorenzo è più lesto di tutti a mettere la palla in rete per il 2-0.

In extra time arriva il rigore per la Sampdoria, ma è troppo tardi per la rimonta: 2-1 per l'Empoli e corsa salvezza ancor più infuocata a due gare dal termine.

I GOAL

56' FARIAS 0-1 - Traorè si libera di Murru, tocco per Farias che da due passi batte Audero per il vantaggio dell'Empoli.

75' DI LORENZO 0-2 - Audero respinge il rigore di Caputo, sulla respinta ci pensa Di Lorenzo a segnare il raddoppio.

91' QUAGLIARELLA 1-2 - All'ultimo secondo il capitano della Sampdoria su calcio di rigore: Dragowski non può nulla.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-EMPOLI 1-2

Marcatori: 56' Farias (E), 75' Di Lorenzo (E), 91' Quagliarella (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 7; Sala 5.5, Tonelli 5, A. Ferrari 5, Murru 5; Praet 5.5, Ekdal 5.5 (72' Sau), Jankto 6; Caprari 6 (72' Vieira); Quagliarella 5.5, Gabbiadini 5 (80' Ramirez sv).

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6.5; Veseli 7, Silvestre 6.5, Dell'Orco 6; Di Lorenzo 7, Traorè 7 (87' Capezzi sv), Bennacer 6.5 (92' Brighi sv), Krunic 6, Pajac 6; Farias 7 (79' Acquah sv), Caputo 6.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Di Lorenzo (E), Ekdal (S), Tonelli (S)

Espulsi: Nessuno