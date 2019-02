Sampdoria-Cagliari: diretta streaming gratis

Il lunch match della 25ª giornata di Serie A mette di fronte la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Cagliari di Rolando Maran. Momento critico della stagione per i genovesi, decimi con 33 punti e un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, mentre i sardi hanno ritrovato la vittoria dopo 5 sconfitte consecutive, e con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, si trovano al 14° posto con un margine di 6 lunghezze sulla zona retrocessione.

L'esperto Fabio Quagliarella, autore di 16 goal in 23 gare, per i blucerchiati, e il bomber Leonardo Pavoletti, a segno 9 volte in 19 presenze, sono i migliori marcatori delle due formazioni. I padroni di casa puntano a ritrovare i 3 punti in casa, visto che sono reduci da 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 giornate, i rossoblù invece cercano punti pesanti in chiave salvezza lontano dalla Sardegna Arena.

SAMPDORIA-CAGLIARI DIRETTA STREAMING

DAZN si è assicurato i diritti esclusivi di 114 partite della Serie A Tim, e dunque tramsetterà 3 partite per ogni giornata. di campionato. Fra le gare trasmesse in streaming da DAZN per la 25ª giornata di Serie A c'è anche il lunch match Sampdoria-Cagliari, in programma domenica alle 12.30.

SAMPDORIA-CAGLIARI DATA E ORARIO

Sampdoria-Cagliari si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 12.30 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.