Sampdoria-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento debutta nella nuova Serie A affrontando la Samp, reduce dal ko con la Juve: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SAMPDORIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: sabato 26 settembre 2020

• Orario: 18:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

La Sampdoria, dopo il pesante 0-3 rimediato in casa della , cerca il riscatto contro il neopromosso Benevento nell'anticipo della seconda giornata di .

Per i sanniti si tratta del debutto in campionato, visto che il primo impegno previsto dal calendario contro l' è stato rinviato al 30 settembre per consentire ai nerazzurri di recuperare energie dopo le fatiche di agosto in e preparare la nuova stagione.

Tutto su Sampdoria-Benevento: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO SAMPDORIA-BENEVENTO

Sampdoria-Benevento si gioca sabato 26 settembre 2020 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova: calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La partita tra Sampdoria e Benevento sarà visibile in su Sky, detentrice di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A: il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 253 satellite e 484 del digitale terrestre).

Sampdoria-Benevento sarà disponibile anche in diretta utilizzando Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: basterà scaricare l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione - sempre dopo aver effettuato l'accesso a Sky Go - per potersi godere il match su uno schermo più grande.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Sampdoria-Benevento in diretta testuale: prepartita, le formazioni delle squadre e il racconto delle azioni salienti della sfida di Marassi.

Ranieri dovrebbe rilanciare Quagliarella dal primo minuto dopo la panchina iniziale di , affiancando il bomber stabiese a Bonazzoli in un 4-4-2 dove Ramirez e Jankto saranno gli esterni di centrocampo (Depaoli ha un problema al polpaccio), con Thorsby ed Ekdal in mediana. Yoshida favorito su Tonelli in difesa.

Benevento col tridente formato da Roberto Insigne, Lapadula e Caprari, a centrocampo tanta corsa con Hetemaj e Ionita ai lati di Schiattarella (Viola è ko), retroguardia guidata da Glik e dall'esperienza di Maggio.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari.