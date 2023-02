Samardzic cambia nazionale: addio alla Germania, giocherà con la Serbia

Lazar Samardzic ha la doppia nazionalità, ma ha fatto la trafila delle giovanili con la Germania: ora ha accettato l'invito della nazionale serba.

Lazar Samardzic è uno dei giocatori più importanti dell'Udinese. Il centrocampista offensivo, che fa gola ad alcune delle più grandi d'Europa, in ottica mercato, ora è al centro di un dibattito, a causa della sua scelta sulla nazionale.

Samardzic ha infatti il doppio passaporto, essendo nato a Berlino e avendo origini serbe. Per questo, il 21enne ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la nazionale tedesca, almeno finora.

Non solo: nel corso degli anni, ha sempre ribadito che era sua intenzione quella di continuare a giocare per la Germania.

Ora, però, le cose sono cambiate. Come comunicato ufficialmente dalla Federazione serba, Samardzic ha infatti accettato l'invito del CT Dragan Stojkovic. Motivo per cui ha avviato l'iter per il cambio di nazionale, con la FIFA che dovrebbe annunciare l'ufficialità a breve.

Dunque non vedremo la qualità offensiva di Samardzic con la maglia bianca della nazionale quattro volte campione del mondo, ma lo vedremo nel centrocampo della Serbia, magari in coppia con un altro grandissimo della Serie A: Sergej Milinkovic-Savic.