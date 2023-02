Saltato l'affare Ziyech-PSG: il Chelsea avrebbe inviato i documenti in ritardo

Hakim Ziyech non giocherà col PSG: aveva già svolto le visite mediche a Parigi, ma da lato Chelsea ci sarebbero stati dei ritardi.

Preso atto dell'impossibilità di avere a disposizione Milan-Skriniar fin da ora (lo slovacco arriverà direttamente in estate a parametro zero), il PSG ha dovuto sorbirsi un'altra brusca frenata in ottica mercato, questa dal sapore di beffa molto più forte: Hakim Ziyech non vestirà la maglia dei campioni di Francia.

Individuato come il sostituto di Sarabia, a sua volta approdato al Wolverhampton, l'ingaggio del marocchino è naufragato nonostante il brillante superamento delle visite mediche: decisivi sarebbero stati alcuni errori commessi dal Chelsea nell'invio della documentazione utile a rendere effettivo il trasferimento in prestito, senza obbligo di riscatto.

Da Londra, infatti, sarebbero stati inviati più volte i documenti errati, con quelli giusti arrivati soltanto a mezzanotte (le 23:00 inglesi), ossia l'orario di chiusura del calciomercato invernale in Francia.

Il PSG avrà l'opportunità di presentare un ricorso alla LFP facendo leva sulla negligenza londinese, ma le speranze di un esito positivo sono ridotte ad un lumicino, se non del tutto nulle.

Notevole la frustrazione del club francese per un'operazione ormai chiusa, fallita per colpe altrui come sembra dalle ultime indiscrezioni. Negli stessi momenti concitati, il Chelsea ha messo a segno il colpo Enzo Fernandez pagando i 121 milioni di euro della clausola rescissoria al Benfica: un affare che può contare sui crismi dell'ufficialità, a differenza di quanto accaduto al PSG nel caso di Ziyech.