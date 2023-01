Skriniar più all'Inter che al PSG: accordo difficile, un sostituto può sbloccarlo

Il difensore slovacco rimarrà in nerazzurro fino alla scadenza, salvo colpi di scena legati all'ingaggio di un sostituto.

Un epilogo prevedibile, a un certo punto della trattativa: Milan Skriniar rimarrà all'Inter fino al termine della stagione. Quando, ovvero, scadrà il contratto che lo lega ai nerazzurri. O, almeno, salvo colpi di scena.

I dirigenti dell'Inter hanno provato, negli ultimi giorni di mercato, a completare l'operazione per la cessione del difensore slovacco al PSG già a gennaio, anticipando il suo trasferimento ed evitando di perderlo a zero.

Così, però, dovrebbe essere: i nerazzurri e i parigini non hanno ancora trovato l'intesa sulle cifre del cartellino di Skriniar, che dunque potrebbe restare in Serie A prima di giocare in Ligue 1.

Il nodo rimane quello legato a un sostituto: qualora l'Inter dovesse trovarlo nel pomeriggio si riaprirebbe una pista che, al momento, sembra chiusa.

Questo porterebbe anche a degli sviluppi all'interno della formazione allenata da Simone Inzaghi, soprattutto per quel che riguarda le gerarchie e la fascia da capitano.

Skriniar l'ha indossata, visto l'avvicendamento in porta di André Onana, che ha preso il posto di Samir Handanovic, ma non sarà più così.

L'Inter, vista la situazione Skriniar, consegnerà la fascia da capitano a Danilo D'Ambrosio, per anzianità, e, di conseguenza, quando non giocherà il difensore napoletano il capitano sarà Marcelo Brozovic, quindi Lautaro Martinez. Questo l'ordine.

Sembra chiusa, pertanto, la vicenda legata a Milan Skriniar: non nel migliore dei modi, ma anche questo fa parte del calcio. Salvo sorprese dell'ultimo giorno.