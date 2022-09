Salisburgo-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan fa visita al Salisburgo nella 1ª giornata del Gruppo E di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SALISBURGO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Milan di Stefano Pioli fa il suo debutto stagionale nel Gruppo E della Champions League facendo visita agli austriaci del Salisburgo, guidati da Matthias Jaissle.

Le due formazioni si sono sfidate altre due volte in Champions League: i 2 precedenti risalgono all'edizione 1994/95 del torneo, e videro un doppio successo della squadra milanese. Nessuna compagine austriaca, inoltre, ha mai battuto una squadra italiana nei 10 precedenti complessivi fra club dei due Paesi (2 pareggi e 8 vittorie).

Per il Salisburgo si tratta della quinta partecipazione della sua storia alla Champions League. Nella precedente edizione gli austriaci hanno superato per la prima volta lo scoglio della fase a gironi, venendo poi eliminati agli ottavi dal Bayern Monaco. Il Milan, invece, è tornato in Champions League lo scorso anno dopo 7 anni di assenza, venendo eliminato ai gironi.

Il francese Olivier Giroud, giustiziere dell'Inter nel Derby della Madonnina, è il giocatore, fra tutti quelli che prendono parte alla Champions con più di 10 goal realizzati all'attivo, con la percentuale più alta (il 78%, 14 su 18 totali realizzati). In questa pagina tutte le informazioni su Salisburgo-Milan, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALISBURGO-MILAN

Salisburgo-Milan si disputerà la sera di martedì 6 settembre 2022 nel palcoscenico della Red Bull Arena di Salisburgo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Champions League fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN IN TV

La sfida Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salisburgo-Milan su Sky sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

SALISBURGO-MILAN IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Salisburgo-Milan, potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Champions League, Salisburgo-Milan, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO-MILAN

Jaissle potrebbe schierare gli austriaci con il 4-3-1-2 e dovrà far fronte alle assenze per infortunio di ben 7 elementi. Davanti Okafor affiancherà Fernando, con Kameri trequartista alle loro spalle. A centrocampo Seiwald sarà il playmaker, con Capaldo e Kjaergaard mezzali. Fra i pali agirà Kohn, mentre in difesa Dedic e Ulmer agiranno da terzini, con Solet e Wöber a formare la coppia centrale.

Classico 4-2-3-1 per Pioli, che potrebbe confermare in Europa la formazione vittoriosa nel Derby. Davanti a Maignan, Kalulu e Tomori dovrebbero essere i due centrali difensivi, con Calabria e Theo Hernández come esterni bassi. In mediana Bennacer affiancherà Tonali. Davanti Giroud potrebbe agire ancora una volta da centravanti, con Messias (favorito su Saelemaekers), De Keteleare (in vantaggio su Brahim Díaz) e Rafael Leão trequartisti al suo sostegno.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli