Nervi tesi alla Salernitana: rissa sfiorata tra Mazzocchi e Coulibaly

Alla base dell'alterco un'entrataccia del maliano su Mazzocchi: allenamento sospeso e giocatori arrabbiati per ciò che è successo.

Momenti di tensione nel ritiro della Salernitana: secondo le ricostruzioni infatti, durante l'allenamento Pasquale Mazzocchi e Lassana Coulibaly sono quasi venuti alle mani durante l'allenamento.

Alla base dello scontro tra i due ci sarebbe stato un duro intervento di Coulibaly su Mazzocchi che ha subito reagito.

Sarebbe nato uno scontro ma il peggio è stato evitato grazie all'intervento dei compagni di squadra.

Sousa ha sospeso la seduta di allenamento e i due hanno preso strade diverse: Mazzocchi ha parlato con dei tifosi che lo hanno "sgridato" perché a loro modo di vedere la reazione è stata eccessiva; Coulibaly invece ha calciato con forza un pallone, poi si è diretto a piedi verso l'hotel.

La società ha ammesso che questo è un "sintomo di agonismo", ma anche che prenderà provvedimenti per fare in modo che non accada più niente di simile.

Instagram Salernitana

Alla fine, una volta superata "la crisi", la Salernitana è voluta tornare sull'accaduto anche sui social, per chiarire che sì, c'è stato un duro scontro, ma che le cose sono rientrate e che non c'è alcun problema personale tra Coulibaly e Mazzocchi:

"Chiediamo scusa a tutti i tifosi granata presenti all'allenamento pomeridiano per quanto accaduto

tra di noi in campo. Ci dispiace particolarmente per i più piccoli che hanno raccolto un cattivo esempio di come si vive il calcio e lo sport. Tuttavia rinnoviamo il massimo impegno e la nostra unione per far sì che questa stagione siapiena di soddisfazioni.

Avanti Bersagliera! Macte animo!"

Questo il messaggio accompagnato dall'immagine di Mazzocchi e Coulibaly, sorridenti, che si stringono la mano.

Tutto rientrato insomma.