Saelemaekers e la chance nell'Euroderby: Leão in forse, Pioli pronto a giocarsi il jolly

Il belga sembra essere il prescelto in caso di forfait di Leão: in Champions già due goal, in Serie A decisivo dalla panchina.

Leão sì o Leão no? E' questa la domanda che sta tenendo sulle spine i tifosi del Milan, desiderosi di sciogliere al più presto ogni dubbio sulle condizioni del portoghese: la sensazione è che la via della cautela sia favorita, al fine di non mettere a repentaglio la disponibilità futura, con l'Euroderby di ritorno di martedì prossimo nel mirino.

Per il primo atto, dunque, le possibilità di vedere all'opera Leão sono poche: Pioli ha comunque pronta la soluzione, ovvero l'attuazione del piano B che in queste ore sta diventando il piano A. Alexis Saelemaekers è in pole per giocare sull'out di sinistra alle spalle di Giroud.

Il belga, d'altronde, è uno dei giocatori che più garanzie stanno offrendo al tecnico rossonero: già sabato pomeriggio contro la Lazio non ha affatto sfigurato subentrando dalla panchina proprio al posto di Leão, uscito all'11' dopo essersi accorto del problema fisico.

L'ex Anderlecht si è disimpegnato bene in una posizione per lui non abituale, essendo un frequentatore assiduo della fascia destra: questo particolare non ha influito sulla qualità delle giocate e sullo spirito di sacrificio, rimasto immutato e al servizio della squadra.

Un vero e proprio jolly per Pioli, soprattutto a gara in corso: contro Napoli e Roma, Saelemaekers aveva addirittura trovato la via del goal dalla panchina, risultando decisivo soprattutto all'Olimpico col 'graffio' valso un punto d'oro per la corsa Champions nel recupero finale.

Proprio nell'attuale edizione nella massima competizione europea, Saelemaekers si era messo in evidenza con una partenza a razzo: due reti nelle prime altrettante uscite del girone, di cui una importante per conquistare il pareggio sull'ostico campo del Salisburgo.

Allora era parte integrante dell'undici titolare, proprio come si prospetta stasera per ovviare alla probabile assenza di Leão: Saelemaekers all'esame più complicato, quello di non far minimamente rimpiangere la stella lusitana.