Probabili formazioni Milan-Inter: dubbio Leao, Dzeko con Lautaro

Milan ed Inter si affrontano nella semifinale d’andata di Champions League: a San Siro un derby dal sapore storico.

Il grande giorno è arrivato. Milan ed Inter si ritrovano in campo per affrontarsi in uno dei derby più attesi ed importanti della storia recente. Rossoneri e nerazzurri a San Siro si sfideranno infatti in una speciale stracittadina valida per l’andata delle semifinali di Champions League.

Un appuntamento straordinario per tutto il calcio italiano che, al termine di questo doppio confronto, tornerà a portare una squadra nella finalissima della massima competizione continentale per club.

Le due compagini si presentano alla sfida consapevoli del fatto che la posta in palio è altissima e che i margini d’errore saranno pochissimi e il Milan si approccia alla gara dovendo fare i conti con un dubbio non da poco: riuscirà Rafael Leao ad essere tra i protagonisti dell’EuroDerby?

Il campione portoghese è alle prese con un problema muscolare che si è procurato nel corso dell’ultima sfida con la Lazio e, come confermato nella conferenza stampa della vigilia da Stefano Pioli, solo gli ultimi allenamenti diranno se sarà recuperato o meno.

Al momento tutto lascia pensare che una maglia da titolare in alto a sinistra andrà a Saelemaekers che, con Brahim Diaz e Bennacer dovrebbe completare il terzetto a supporto dell’unica punta Giroud. Krunic e Tonali comporranno il duo di mediana, mentre davanti a Maignan saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez gli uomini della linea difensiva.

Consueto 3-5-2 per un’Inter che arriva al confronto nelle migliori condizioni sin qui sfoggiate in stagione. Simone Inzaghi, davanti ad Onana, si affiderà ad un terzetto difensivo composto da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Dumfries e Dimarco presidieranno gli out di destra e sinistra, mentre in mediana Brozovic si sistemerà in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan interni. Panchina per l'ex Calhanoglu. In attacco sarà Dzeko la spalla di Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.