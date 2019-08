Rugani alla Roma, con lui Gozzi? La Juventus lavora al mega-scambio

Juventus e Roma continuano a lavorare allo scambio Rugani-Riccardi-Celar e parlano di Bouah. Ai giallorossi piace anche il centrale Paolo Gozzi.

Daniele Rugani è ormai diretto verso la . Si è convinto lui, si è convinta la . Che, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, potrebbe accogliere non solo il giovanissimo Alessio Riccardi ma anche un altro baby come Zan Celar. Ma non è finita qui.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il club bianconero e quello giallorosso stanno discutendo anche di Paolo Gozzi, centrale che nella scorsa stagione ha militato nella Primavera della Juventus. Con una puntata in prima squadra: contro la , a metà aprile, nel match perso per 2-1 al Mazza che ha posticipato di una settimana la conquista dell'ottavo scudetto bianconero.

Paolo Gozzi Iweru, nato in da genitori nigeriani ma adottato da una famiglia torinese (qui il suo profilo completo), ha 19 anni e, dunque, rappresenterebbe per la Roma una sorta di assicurazione sul futuro, più che di soluzione per il presente. Medesimo discorso per i ragazzi giallorossi in orbita : Riccardi, Celar, ma anche Devid Eugene Bouah.

Un doppio scambio, poche settimane dopo quello che ha portato Luca Pellegrini alla Juventus e Leonardo Spinazzola alla Roma, che per il momento non è ancora definito: i campioni d'Italia hanno accettato di lasciar partire Rugani, ma Riccardi non sembra così convinto di trasferirsi a Torino. E con lui la piazza romanista, già bollente sui social.

Juventus e Roma, comunque, continueranno a parlarsi anche nelle prossime ore per trovare la quadratura del cerchio. Fonseca aspetta Rugani per consegnargli una maglia da titolare accanto a uno tra Mancini e Fazio: da capire chi saranno gli altri elementi coinvolti nello scambio.