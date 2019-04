Chi è Gozzi, il difensore della Juventus all'esordio con la SPAL

Paolo Gozzi verso l'esordio dal primo minuto in SPAL-Juventus: classe 2001, Allegri è pronto a gettarlo nella mischia in Serie A.

La domanda che un po' tutti i tifosi della si saranno posti dopo aver letto i convocati per la trasferta con la sarà stata più o meno questa: "ma chi è questo Gozzi?", il giovane difensore chiamato da Massimiliano Allegri in quella che può rivelarsi la gara decisiva per la conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai bianconeri basterà soltanto un punto per festeggiare: clima disteso e testa - ovviamente - al ritorno dei quarti di finale di di martedì sera a con l' , considerato che la pratica italiana è ormai chiusa.

La formazione juventina a Ferrara sarà condizionata dalle diverse assenze: retroguardia atipica con la probabile presenza di Gozzi appunto, gettato nella mischia nonostante la giovanissima età. Ma andiamo alla sua scoperta.

LA CARRIERA

Paolo Gozzi Iweru nasce a Torino il 25 aprile 2001: il secondo cognome tradisce forti origini nigeriane (i genitori naturali sono nativi del Paese africano) ma è italiano al 100%, essendo stato adottato da una famiglia torinese quando era ancora piccolissimo.

Il calcio diventa subito parte integrante della sua vita, così come la Juventus: fa la trafila delle giovanili bianconere in cui si mette in mostra da ala, ruolo ricoperto fino a un paio di anni fa, quando arretra il suo raggio d'azione fino alla difesa.

La scorsa stagione è uno dei protagonisti della cavalcata dell' U17 agli Europei di categoria, arrestatasi soltanto in finale contro l' . Ad agosto l'esordio con l'Under 19 allenata da Federico Guidi, suo grande estimatore.

LA STAGIONE

L'annata in corso è quella del grande salto nella Primavera della Juventus: dopo un inizio in sordina e caratterizzato da diverse panchine, inizia a conquistare la fiducia dell'allenatore Francesco Baldini, che lo schiera al centro di una difesa a quattro.

Gozzi gioca tutte le partite di Youth League (alcune da subentrato) e finisce col collezionare 22 presenze totali, condite da una rete arrivata lo scorso 24 febbraio nell'1-5 inflitto al in campionato.

Quando si prospettava un finale di stagione con la Juventus U23, ecco la sorpresa: prima convocazione con la prima squadra e probabile partenza dal primo minuto a Ferrara con la SPAL, nella squadra che potrebbe laurearsi campione d'Italia con sei giornate d'anticipo.

Allegri dovrebbe schierarlo in una difesa a tre con De Sciglio e Barzagli, mentre potrebbe trovare spazio a gara in corso l'altro giovane Coccolo. Dalla Primavera al possibile festeggiamento dello Scudetto: per Gozzi una settimana da ricordare a vita.