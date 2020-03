Rugani positivo al Coronavirus, Agnelli in isolamento: "Restiamo uniti"

La positività di Daniele Rugani al Covid-19, ha comportato l'isolamento di ben 121 persone appartenenti alla Juventus. Tra queste c'è anche Andrea Agnelli, che dalla propria abitazione manda un messaggio sull'emergenza Coronavirus.

In un momento così delicato, vogliamo dare il nostro contributo. Dona insieme alla ➡ https://t.co/aalNBvvRoZ #DistantiMaUniti #LiveAhead pic.twitter.com/VQGSria5x4

Il presidente bianconero, in un video pubblicato dal club piemontese su Twitter, lancia un appello forte e chiaro.

"In questo momento di emergenza sanitaria, anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo, Inanzitutto, rispettando le regole e chiedendo a tutti di fare lo stesso. Restate a casa".

"Anche io, da ieri, sto osservando un periodo di isolamento volontario Ma dobbiamo e vogliamo fare di più".

"Ed è per questo, che con i nostri ragazzi, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario sul nostro territorio di e del Piemonte. Ed è per questo che vi chiediamo di contribuire".

"In queste difficile fase, pur essendo distanti, restiamo uniti e tutti quanti insieme usciremo da questo delicato momento".