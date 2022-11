Rubata l'auto a Mady Camara: è la seconda volta da quando è alla Roma

Nuova disavventura per Mady Camara, a cui è stata nuovamente rubata l'auto. Ritrovata senza volante quella di Matic.

Da TheoHernandez a Kvaratskhelia, due tra i personaggi che negli ultimi tempi sono stati coinvolti in situazioni poco piacevol, non c'è pace per i calciatori. E non c'è pace neppure per Mady Camara, a cui è stata rubata l'auto per la seconda volta dall'inizio della sua avventura a Roma.

L'episodio è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, come rivela il sito della Gazzetta dello Sport. I ladri hanno rubato la Hyundai Santa Fe di Camara, auto messa a disposizione dalla Roma all'ex centrocampista dell'Olympiacos, costretto così a recarsi in commissariato assieme all'interprete per denunciarne il furto. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del calciatore.

Per Camara, come detto, si tratta della seconda volta in poche settimane. O meglio: in poco più di un mese. Il primo furto era avvenuto a inizio ottobre, all'indomani della vittoria della Roma in casa dell'Inter. In quel caso i malviventi avevano rubato una Hyundai Ioniq.

Camara non è l'unico giocatore della Roma ad aver sporto denuncia contro ignoti: come lui, riporta ancora il sito della Gazzetta, anche Nemanja Matic. L'auto dell'ex giocatore del Manchester United, a dire il vero, è stata ritrovata. Ma con un finestrino in frantumi e senza volante.

Nei giorni scorsi era stata invece la moglie di Rui Patricio a sfogarsi con una storia Instagram, dopo aver trovato rigata la propria auto:

"Da quando sono arrivata in Italia, la mia auto è continuamente rigata... ed ecco, tre giorni dopo che è stata sistemata iniziano a rigarla un'altra volta. Dovrò mettere delle telecamere di sorveglianza".