Paura per Theo Hernandez: svaligiata la sua abitazione con la compagna e il figlio in casa

Malviventi fanno irruzione in casa del terzino rossonero mentre erano presenti la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di pochi mesi.

Ancora un'irruzione di ladri in casa di calciatori. La malcapitata vittima questa volta è stato Theo Hernandez, terzino del Milan e della Nazionale francese.

Attimi di paura in casa del calciatore, che non era presente al momento dell'ingresso dei malviventi in casa sua intorno alle ore 21 di martedì sera.

C'erano però Theo la sua compagna Zoe Cristofoli e il figlio della coppia, Theo Junior, che ha appena sei mesi di vita.

Forte shock per la famiglia del francese, che sta aiutando ora gli inquirenti a indagare sull'identità del malfattori sfruttando anche l'aiuto delle telecamere di sicurezza presenti in casa.

Da una prima ricostruzione, sarebbe piuttosto consistente il bottino trafugato da parte dei ladri in casa Hernandez.