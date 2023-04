Il centrocampista del Monza ha trovato a Udine il primo centro in Serie A. La Juventus lo tiene d'occhio e lo riprenderà a fine stagione.

Stagione della consacrazione per Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001, 16 presenze in campionato di cui 3 con la Juventus a inizio stagione, è sempre più centrale nello scacchiere del Monza e contro l'Udinese ha trovato anche il primo centro della sua carriera in Serie A: inserimento in area con i tempi giusti e destro di prima intenzione sotto la traversa a battere Silvestri.

Un giusto premio per il ragazzo nato a Segrate, in provincia di Milano, 21 anni fa. Rovella gioca a calcio sin dall'età di 4 anni, quando è entrato nell'accademia dell'Inter. Dopo il passaggio all’Alcione, squadra dell'hinterland milanese, il ragazzo è arrivato al Genoa nell’estate del 2017. L'anno successivo si piazza secondo con l'Italia agli Europei Under 17 in Inghilterra: da lì non ha più abbandonato la nazionale, di cui oggi è pilastro della selezione Under 21.

Con gli 'azzurrini' ha già messo a segno tre reti. Il goal contro l'Udinese, il primo in Serie A, è la ciliegina sulla prima stagione vissuta da protagonista in Serie A in cui l'unico neo è stato il rosso diretto rimediato al 95' contro l'Empoli. Diventato grande al Genoa ma di proprietà dei bianconeri, Rovella a Monza ha trovato la sua dimensione ideale: sempre titolare, sin dal suo arrivo, ha macinato minuti e esperienza partita dopo partita. Qualche guaio fisico e una distorsione alla caviglia - 7 partite saltate in tutto - non hanno ostacolato la sua crescita. Parola di Palladino.

"Penso che Rovella abbia grandi margini di miglioramento - ha detto di lui l'allenatore dopo la sfida con l'Udiense - Sta facendo un grande campionato e non sa nemmeno lui dove può arrivare. Deve migliorare ogni giorno perché può essere veramente il futuro del calcio italiano: sa giocare, sa difendere, è un centrocampista completo. Gli manca qualche gol, uno lo ha segnato e uno lo ha sbagliato. Può crescere ancora tanto".

E la Juventus, proprietaria del cartellino, osserva interessata. Il giovane e duttile centrocampista tornerà infatti a Torino a fine stagione quando scadrà il prestito al Monza. Poi si vedrà. Ciò che sembra certo è che Allegri vorrà vederlo da vicino ancora una volta.