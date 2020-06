Ronaldo vanitoso, Gomez maratoneta: gli innamorati del pallone

Le tipologie di giocatori che danno del tu alla palla, spesso innamorandosene troppo: da Ronaldo a Gomez, passando per il dribblomane Boga.

GLI INNAMORATI DEL PALLONE – GLI IDENTIKIT

Le tipologie di giocatori che “danno del tu alla palla”

Sono quelli che più ci esaltano, che ci fanno emozionare e innamorare di questo sport. Parliamo dei giocatori più tecnici, quelli che con il loro tocco palla fanno impazzire il pubblico sugli spalti e andare nel panico le difese avversarie. A volte, però, in come nei campetti di periferia, si attribuisce a questi giocatori particolarmente qualitativi un difetto comune: di essere troppo “innamorati della palla” e non passarla mai.

1 - IL MARATONETA

Quando prende la palla, inizia a farsi i chilometri in giro per il campo. Con buona pace dei compagni di squadra che corrono e fanno di tutto per smarcarsi, senza però rivedere il pallone.

In Serie A, il giocatore che ha percorso più chilometri palla al piede in questo campionato è stato il “Papu” Gomez – 6.911 metri per l’esattezza.

2 - IL VANITOSO

Sa di essere il migliore, e non fa nulla per nasconderlo. E anche se gioca in una squadra di campioni, l’unica cosa che pensa è “Datela a me, che faccio gol”. Così, non appena riceve palla, punta la porta incurante di compagni e avversari, e calcia in rete.

In Serie A, degno rappresentante della categoria è Cristiano Ronaldo, il giocatore che più volte è andato al tiro (37) dopo aver percorso più di 5 metri palla al piede.

3 - L’ALTRUISTA

Una volta ricevuto il pallone, semina il panico nella difesa avversaria, porta a sé un numero incalcolabile di avversari permettendo ai suoi compagni di liberarsi e ricevere palla indisturbati. Questi giocatori si esaltano di più quando forniscono l’assist in questo modo che quando segnano.

Nel campionato italiano, il rappresentante perfetto di questa categoria è Luis Alberto, il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni (26) e fornito più assist vincenti (ben sei) dopo un lungo movimento palla al piede.

4 - IL GIOCOLIERE

Questo tipo di “innamorato del pallone”, appena riceve la sfera pensa ad una cosa sola: saltare l’avversario. Si guarda attorno e guarda dove sono i difensori da fare impazzire con i suoi numeri da circo.

Esempio perfetto nel campionato di Serie A è Jeremie Boga: per ben 106 volte ha saltato un avversario dopo una lunga cavalcata con la palla.