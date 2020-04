Boga da urlo: è il migliore dribblatore della Serie A

Con 106 dribbling completati, l'attaccante del Sassuolo è primo in questa speciale classifica: seguono Castrovilli e Bennacer.

La stagione in corso è quella della consacrazione per Jeremie Boga, passato dall'essere oggetto misterioso a potenziale campione del che, grazie alle sue 8 reti e 4 assist, si trova a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione con ben 7 punti di vantaggio sulla terzultima.

Un'esplosione in piena regola dell'ivoriano che, oltre ai goal e ai passaggi decisivi, si è messo in mostra anche sotto l'aspetto dei dribbling completati, dei quali può definirsi un maestro.

Secondo i dati raccolti da 'Opta', Boga è il migliore dribblatore del campionato con 106 dribbling, davanti a Castrovilli della (76) e Bennacer del (59).

Se invece prendiamo in considerazione i top 5 tornei europei, Boga lo troviamo al quarto posto dietro ad Adama Traoré (144), Wilfried Zaha (136) e Lionel Messi (118): una più che ottima compagnia per un talento destinato ad una carriera in prima classe.